Roma, 14 mag. - "La peggiore partitocrazia. Lega e M5S fanno il programma senza il candidato premier. Vuol dire che chi guiderà il governo sarà portavoce dei capipartito e in loro balìa. Costituzione lesa. Per ora, però, non si sono letti appelli di costituzionalisti contro #derivapartitocratica". Lo scrive il senatore del Pd Fario Parrini su Twitter.