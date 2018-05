Cdp e Roma Capitale insieme per il welfare di comunità -2

Roma, 14 mag. - L`area relativa all`intervento di housing sociale di Santa Palomba è ubicata nel Municipio IX, all`interno del quadrante sud-est del Comune di Roma, in prossimità delle stazioni ferroviarie di Pavona e Cancelliera e non lontano dalla stazione ferroviaria di Pomezia.

Il progetto complessivo prevede la realizzazione, su una superficie complessiva di 75mila mq, di oltre 950 alloggi di cui più della metà in locazione calmierata per 15 anni, il 15% in locazione con riscatto e il 30% in vendita convenzionata.

Gli alloggi saranno assegnati da uno o più gestori sociali ad esito di bandi riservati a soggetti interessati, che siano in possesso di determinati requisiti di reddito stabiliti in un`apposita convenzione sociale.

L`intervento sarà realizzato dal Fondo Santa Palomba Social Housing.

In occasione della conferenza stampa, inoltre, è stata inaugurata la mostra "NUB: New Urban Body - Esperienze di generazione urbana" che racconta le più interessanti esperienze di housing a livello internazionale.