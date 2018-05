Cdp e Roma Capitale insieme per il welfare di comunità

Roma, 14 mag. - Quasi 1.000 nuovi appartamenti in locazione calmierata, affitto a riscatto o vendita convenzionata, destinati a famiglie monoparentali e/o monoreddito, anziani, disabili, studenti fuori sede, giovani coppie. È il social housing, l`edilizia privata a carattere sociale già affermata in Europa che approda oggi a Roma con il progetto di Santa Palomba nel IX Municipio.

In Italia l`housing sociale, informa una nota, è realizzato attraverso un programma a carattere nazionale, sostenuto dal Gruppo Cassa depositi e prestiti che vi ha investito, insieme ad altri operatori nazionali e locali, 1 dei 3 miliardi di euro necessari a realizzare oltre 20.000 alloggi e 8.500 posti letto in residenze universitarie: si tratta del 3 programma al mondo di investimenti a impatto sociale (fonte: Global Impact Investors Network) nato allo scopo di affiancare le politiche abitative pubbliche per dare una risposta concreta a chi, per la propria condizione socio-economica, non beneficia dell`Edilizia Residenziale Pubblica (cd case popolari).

Il progetto Santa Palomba Città Dinamica, presentato oggi in conferenza stampa dal sindaco di Roma Virginia Raggi, dall`assessore all`Urbanistica Luca Montuori e dal direttore generale di Cdp Investimenti Sgr Marco Sangiorgio, affiancato dal direttore della Fondazione Housing sociale Giordana Ferri, costituisce l`approdo nella Capitale di nuovo modello di abitare che ruota intorno al cosiddetto welfare di comunità, cioè un sistema di servizi all`abitare, spazi comuni e relazioni umane significative che trasformano un agglomerato di case in una comunità locale.(Segue)