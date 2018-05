Gelmini: grandi vittorie a Udine e Salice, Fi determinante

Roma, 14 mag. - "Storica vittoria del centrodestra unito a Udine. Forza Italia determinante per il successo della nostra coalizione. Città riconquistata, Partito democratico battuto, Movimento 5 stelle relegato all'irrilevanza. Auguri di buon lavoro al nuovo sindaco Pietro Fontanini". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia a Montecitorio.

"Buon lavoro a Carlo Spagnol, nuovo sindaco di Sacile con il 67 per cento dei consensi. Una bella vittoria frutto dell'impegno messo in campo anche dalla nostra coordinatrice regionale Sandra Savino. Grazie ai cittadini per aver creduto in questo progetto e soprattutto in Forza Italia", afferma la presidente dei deputati azzurri in un successivo tweet.