Bernini: vittorie Udine e Sacile segnale di ottimo stato salute Fi

Roma, 14 mag. - "La vittoria di Carlo Spagnol a Sacile e di Pietro Fontanini a Udine sono un ottimo segnale dello splendido stato di salute di Forza Italia e della tenuta del centrodestra". Lo sottolinea Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.

"Ai due neo sindaci - prosegue - desidero inviare, anche a nome dei senatori di Forza Italia, gli auguri più fervidi di buon lavoro. Congratulazioni per l'egregio lavoro svolto vanno ai vertici e alla famiglia tutta di Forza Italia del Friuli Venezia, che è stata anche in questa occasione determinante per le due splendide vittorie".