Schifani: Fi valuta di non partecipare o votare contro governo

Roma, 14 mag. - "L'astensione è certa. Stiamo riflettendo sulla non partecipazione al voto o addirittura sul voto contrario. Su queste due opzioni incideranno certamente la scelta del premier, la squadra dei ministri e il programma di governo. Anche se su quest'ultimo verificheremo se alle enunciazioni programmatiche può corrispondere la loro attuabilità in termini finanziari". Così Renato Schifani, senatore di Fi, in un'intervista a Livesicilia, sull'atteggiamento che Forza Italia avrà in Aula davanti ad un governo M5S-Lega.

Schifani ammette di dubitare che tale governo possa durare l'intera legislatura e spiega: "Sono convinto che da un lato le pulsioni populiste e sovraniste ci porteranno a un pericolosissimo isolamento in Europa. Dall'altro lato, le differenze programmatiche su alcuni punti significativi del loro messaggio e la insostenibilità economico-finanziaria di alcune loro ricette daranno vita breve a questo esperimento".

Infine, sul futuro per Forza Italia l'ex presidente del Senato si dice fiducioso, a partire da Silvio Berlusconi, la cui riabilitazione "sicuramente risveglierà molti entusiasmi sopiti e darà la carica anche a certa classe dirigente nazionale scoraggiata perché il futuro ritorno in Parlamento nazionale o europeo di Berlusconi costituisce una garanzia di prosecuzione della nostra storia". E poi perchè "mi sembra di rivivere uno scenario simile al biennio 2006-2008. Dopo due anni di grande opposizione, facemmo capitolare Prodi per poi stravincere le elezioni del 2008. Sono certo che il ruolo di opposizione ci gioverà perché abbiamo dimostrato in passato di saperla fare. Per poterci presentare alla prima occasione nazionale come forza responsabile moderata e non populista in grado di mantenere gli impegni assunti con responsabilità e senso della misura senza ingannare nessuno".