Roma, 14 mag. - La Russia teme che l'apertura dell'ambasciata americana a Gerusalemme, in programma per oggi, possa far deteriorare la situazione in Medio Oriente e aumentare la tensione regionale. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, scrive Ria Novosti.

"Sì, abbiamo questi timori, ne abbiamo già discusso in precedenza", ha risposto Peskov ai giornalisti che gli chiedevano dei possibili sviluppi in Medio Oriente.