Brunetta: stampa finanziaria preoccupata per M5s-Lega

Roma, 14 mag. - "La stampa finanziaria internazionale è sempre più preoccupata dall'evolversi della situazione politica italiana, specialmente dopo aver capito che la possibilità di avere un governo a guida 'populista' Lega-Movimento Cinque Stelle si sta facendo via via più concreta. Oggi è il Financial Times, con un editoriale di Wolfgang Munchau, a spiegare perché l'Europa si dovrebbe seriamente preoccupare per la minaccia rappresentata dai due partiti guidati da Matteo Salvini e Luigi di Maio". Lo afferma in una nota Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"Anche la piattaforma Bloomberg.com, la più seguita dagli investitori di tutto il mondo - prosegue Brunetta - apre per il terzo giorno consecutivo con il rischio 'populismo' in Italia, scrivendo che 'alla fine, l'Italia ha ceduto alle forze del populismo'. L'Italia, quindi, padre fondatore dell'Europa, è ormai vista dalla stampa estera come lo Stato più anti-europeo tra tutti i paesi membri dell'Unione, la principale fonte di preoccupazione per il futuro del Vecchio Continente. Non è certamente un buon biglietto da visita per i grandi investitori internazionali i quali, ne siamo certi, cominceranno presto a scommettere nuovamente al ribasso sul nostro Paese".