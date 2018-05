Zardini: ha ragione Martina, un anno per rifare il Pd

Verona, 14 mag. - "Un anno per ricostruire il Partito Democratico? Mi sembra una proposta sensata e intelligente. Maurizio Martina ha chiara l'urgenza di ridefinire il campo progressista e ha tracciato una via possibile che tutti noi possiamo percorrere, indipendentemente dalle sensibilità di provenienza". Così il deputato del Pd Diego Zardini, che appoggia l'idea del segretario reggente di una costituente delle idee, un percorso per unificare il centrosinistra e dargli nuova linfa vitale nei territori e aprirlo ai contributi esterni.

"Stiamo vivendo la più ampia crisi della sinistra della storia recente - ammette Zardini - non solo in Italia. Pensare di risolvere questa crisi con un congresso fatto in fretta e furia potrebbe rivelarsi un palliativo, senza contare il rischio di ricadere negli scontri tra correnti e personalismi, esperimento ampiamente bocciato dagli elettori italiani il 4 marzo scorso. Dovremmo invece avviare riflessioni profonde su cosa significhi oggi essere di sinistra. Mettiamoci l'anima in pace, il mondo che i progressisti rappresentavano nel secolo scorso non c'è più e non tornerà più", ha concluso.