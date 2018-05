Putin all'Aiea: Russia rispetta obblighi su sviluppo nucleare

Roma, 14 mag. - Il presidente russo Vladimir Putin ha garantito a Yukiya Amano, il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) che la Russia sta rispettando i suoi obblighi e le regole per lo sviluppo dell'industria del nucleare, in stretta osservanza delle restrizioni sulla non prooliferazione di armi di distruzione di massa.

Come "uno dei principali attori nello sviluppo dell'industria del nucleare" la Russia "si attiene strettamente agli obblighi" e tutte le attività svolte nel settore "rientrano severamente nei limiti legati alla non proliferazione di armi di distruzione di massa", ha dichiarato Putin in un incontro con Amano, scrive Sputnik.