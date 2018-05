Prelios: completato squeez out Lavaredo, titolo delistato

Milano, 14 mag. - Lavaredo ha concluso la procedura per l'adempimento all'obbligo di acquisto di 42,27 milioni di azioni Prelios (pari al 3,099% del capitale) ancora non in suo possesso dopo l'Opa promossa nei mesi scorsi. Il deposito del controvalore per il pagamento del corrispettivo dovuto agli azionisti titolari delle azioni residue è stato effettuato ed è diventato efficace il trasferimento della proprietà di tali titoli all'acquirente. Lo squeez out è stato pertanto completato. Lo si apprende da un comunicato nel quale si ricorda che Borsa Italiana, con provvedimento del 4 maggio 2018, ha disposto la revoca del titolo dalle negoziazioni a partire dalla data odierna.