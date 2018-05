Borsa, Icf debutta oggi alle negoziazioni su Aim Italia

Milano, 14 mag. - Icf Group debutta oggi alle negoziazioni sul mercato Aim Italia a seguito della business combination tra Eps Equita Pep Spac, quotata su Aim Italia da agosto 2017, e la società Industrie Chimiche Forestali. La società produce in Italia ed esporta in tutto il mondo prodotti tecnici per incollare e rinforzare calzature, pelletteria di ogni genere e manufatti industriali.

In occasione dell`inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: "Il debutto su Aim Italia di Icf Group è testimonianza di come la formula delle Spac possa incoraggiare le società italiane a utilizzare la Borsa per accelerare la propria crescita. Aim Italia sta vivendo una fase di crescita, sta attraendo società di qualità e l`interesse di una platea di investitori sempre più ampia".