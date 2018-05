Unbuonavvocato.it: Le esigenze degli italiani ambito legale

Roma, 14 mag. - Locazioni e vendite, questioni fiscali, recupero crediti e problematiche lavorative rappresentano le principali motivazioni che spingono gli italiani a richiedere l'intervento di un legale secondo l'analisi del Centro Ricerche LC Publishing Group, società che gestisce la piattaforma unbuonavvocato.it. L'indagine basata sui dati di unbuonavvocato.it, piattaforma online pensata per tutti coloro che vivono con diffidenza l'ingaggio di un avvocato, percependo spesso anche l'incognita sul valore delle parcelle, ha messo in luce che il 30% del campione esaminato ha richiesto consigli legali per temi legati alle locazioni, il 24% per controversie fiscali, il 15% per azioni di recupero crediti e un ulteriore 15% per complicazioni lavorative.

Lo studio trova riscontro anche nei dati del Rapporto Annuale Censis sull'Avvocatura 2017, elaborato sulla fonte delle consulenze tradizionali richiesta da circa 36 milioni di italiani che ha fatto ricorso a un avvocato. In particolare, circa il 32,7% delle richieste ha avuto come oggetto questioni legate alla proprietà, mentre il 18,5% per cause di lavoro. Si sono registrati valori di poco al di sotto invece per controversie fiscali (11,5%) e per il recupero crediti, dove l'11,6% delle consulenze registrate è invece richiesto da aziende, un segno del differente approccio al problema tra privato e impresa.

Aldo Scaringella, fondatore di unbuonavvocato.it commenta il bilancio dopo il primo anno di attività: "Riteniamo che c'è ancora margine per la nostra crescita e per far risparmiare circa 8 milioni di italiani che ricorrono a un legale per questioni matrimoniali o legate a infortuni e risarcimenti e tentare di contribuire così ad alleggerire il sistema di Giustizia."

Le cause civili pendenti in Italia sono oltre 3,6 milioni nel 2017, secondo i dati della relazione sull'Amministrazione della Giustizia. Un numero che, seppur in calo rispetto a qualche anno fa, resta ancora importante ma che potrebbe essere ulteriormente limato con delle consulenze legali preliminari, molto utili per prevenire i contenziosi, spesso dilatati nel tempo e di conseguenza alleggerire il sistema di giustizia. Anche per dare risposte chiare e concrete ad un prezzo certo è nato nel 2017 il portale unbuonavvocato.it che si rivolge a tutti coloro che si trovano nella necessità dell'intervento di un legale. È il sito web che consente di trovare rapidamente il migliore avvocato disponibile in quel momento al miglior prezzo e di contattarlo in tempo reale e di acquistarne una sua consulenza telefonica o eventualmente in studio.