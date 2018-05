Libia, appello per cessate fuoco a Sebha, 31 morti da inizio mese

Roma, 14 mag. - Il governo di accordo nazionale di Tripoli e la missione Onu in Libia (Unsmil) hanno lanciato un appello per un cessate il fuoco immediato nella città meridionale di Sebha (600 chilometri a Sud di Tripoli) dopo giorni di scontri. Sono almeno 31 le persone rimaste uccise dall'inizio di maggio e 121 quelle ferite, stando a quanto riferito da una fonte ospedaliera.

Sebha, la città dove rivalità tribali sfociano spesso in scontri, è teatro di violenze dallo scorso febbraio per il controllo delle rotte di contrabbando. I combattimenti si sono intensificati sabato scorso per conquistare il controllo dell'antica cittadella fortificata che sovrasta la Sebha. Gli scontri vedono contrapposte la tribù araba Alwad Suleiman e i Tebu, che vivono nella zona a cavallo tra Libia, Niger e Ciad.

Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano panarabo Asharq Al-Awsat, l'autoproclamato Esercito nazionale libico guidato dal generale Khalifa Haftar ha annunciato di aver ritirato da Sebha alcune delle proprie unità, per dispiegarle altrove, e secondo fonti militari la decisione farebbe parte di una nuova tattica per conquistare la città, la più grande del Sud libico.