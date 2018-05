NYT: ex spia Skripal andò a Praga nel 2012 e in Estonia nel 2016

Roma, 14 mag. - L'ex spia russa Sergey Skripal, avvelenato insieme alla figlia Yulia a Salisbury in Gran Bretagna, ha fatto diversi viaggi all'estero dal suo trasferimento in territorio britannico, secondo il New York Times, in particolare a Praga nel 2012 e in Estonia nel 2016. Secondo il quotidiano potrebbero essere stati questi spostamenti e scambi di informazioni sull'intelligence russa a farlo diventare un bersaglio. Londra ha accusato Mosca per l'avvelenamento con agente nervino.

Nel viaggio a Praga di sei anni fa Skripal incontrò agenti cechi e gli fornì informazioni sulla rete di spionaggio russo in Europa. Anche se alcune informazioni erano datate, l'intelligence ceca le trovò utili e proseguì gli incontri con Skripal, secondo il NYT.

Secondo fonti europee citate dal quotidiano i viaggi di Skripal, veterano dell'intelligence militare russa del G.R.U., furono molti e forse autorizzati e facilitati dalle autorità britanniche.

Sul viaggio in Estonia ci sono molti meno dettagli. Su questo spostamento le fonti anonime del New York Times sono state più circospette descrivendo le informazioni in campo come "molto sensibili". Un alto funzionario europeo ha parlato di un incontro segreto con un gruppo selezionato di agenti dei servizi estoni nel giugno 2016. Incontro di cui non si conoscono i temi ma che venne facilitato dalle autorità britanniche.