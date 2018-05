Iraq, voto a sorpresa: premier al-Abadi insegue, in testa al Sadr -2

Roma, 14 mag. - A scrutinio ancora in corsa i sostenitori di al Sadr, che manifestano settimanalmente contro la corruzione in tutto il paese, si sono riuniti di notte nel centro di Baghdad e nella loro roccaforte, il quartiere povero di Sadr City, per celebrare "la vittoria sui corrotti" e "un nuovo palcoscenico per il popolo iracheno".

La possibile sconfitta di al Abadi potrebbe avere serie ripercussioni internazionali. Nel 2014, Washington e Teheran avevano tacitamente accettato il nome di Haider al-Abadi come leader iracheno alle spese dell'ex premier Nouri al-Maliki.