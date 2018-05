Roma, 14 mag. - "Tremonti? Credo che abbia già dato". Lo ha affermato ad Agorà su Rai Tre Nicola Molteni, parlamentare della Lega Nord, commentando l'ipotesi di una scelta di Giulio Tremonti come possibile "premier terzo" nell'intesa in via di costruzione fra M5S e Lega.