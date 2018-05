Molteni (Lega): il premier? Magari era seduto a quel tavolo

Roma, 14 mag. - "Per rispetto delle prerogative del capo dello Stato Matteo Salvini e Luigi Di Maio, presenteranno il nominativo unico e secco". Lo ha detto Nicola Molteni, parlamentare della Lega Nord che sta partecipando al tavolo di confronto con il M5S per la stesura del contratto di governo, ad Agorà su RaiTre.

"Unitamente al nome - ha spiegato - verrà presentata anche la bozza di contratto che sarà la base programmatica, la Bibbia rispetto alla quale il nuovo governo, se nascerà, troverà i dettami politici su cui muoverà i passi. Se Salvini e Di Maio hanno il nome? Credo proprio di sì. Se non fosse stato così non avrebbero chiamato il capo dello Stato dicendogli di essere pronti a salire al Colle e a conferire. Il premier rischia di essere marginale, con un programma già scritto? Io credo che sia stato coinvolto. Magari era anche seduto a quel tavolo, non date tutto per scontato", ha concluso.