Roma, 14 mag. - "Gli esami previsti oggi non possono aver luogo", ha detto una fonte della presidenza dell'ateneo, mentre gli studenti si riuniranno nuovamente in assemblea per decidere come proseguire nella protesta.

Analoghe proteste e blocchi degli esami si sono verificati presso l'università di Nanterre e di Grenoble.

Sempre nella mattinata di oggi a Marsiglia manifestanti hanno bloccato almeno una facolta portando all'annullamento di esami per 700 studenti.