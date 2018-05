Teheran, 14 mag. - Gli Stati Uniti inaugureranno oggi la nuova ambasciata a Gerusalemme.

"Le azioni impulsive e non calcolate non possono continuare nel mondo di oggi: la scemenza ha un prezzo da pagare per gli uomini di Stato e alla fine pagheranno", ha proseguito Larijani, chiedendo quindi una "reazione immediata" da parte dei palestinesi, dei paesi islamici e della comunità internazionale. Gli Stati Uniti, ha concluso, "non devono pensare che tali azioni possano rimanere senza risposta".