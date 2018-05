M.O., Iran: Trump "sciocco" su decisione ambasciata a Gerusalemme

Teheran, 14 mag. - L'Iran ha bollato il presidente Donald Trump come "sciocco" per la sua decisione di trasferire a Gerusalemme l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele, chiedendo ai palestinesi e alla comunità internazionale "una reazione immediata".

"L'America è entrata in crisi nel suo processo decisionale strategico, adottando uno sguardo immaturo e avvventuroso sugli affari internazionali - ha detto il presidente del parlamento Ali Larijani, figura chiave dell'establishment, in una conferenza tenuta a Teheran sulla situazione palestinese - credo che l'attuale presidente americano non sia capace di vedere e giudicare le conseguenze a lungo termine delle proprie azioni". (Segue)