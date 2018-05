Buffetti investe in Cartiere Paolo Pigna e diventa primo azionista -2

Roma, 14 mag. - Buffetti è leader nella distribuzione di una vasta gamma di prodotti per ufficio, modulistica, consumabili per informatica, scolastica, pelletteria, regalistica e oggettistica promozionale, attraverso una rete di 790 negozi in franchising, distribuiti su tutto il territorio italiano. Tramite i propri affiliati è anche uno dei leader nazionali nella distribuzione ed assistenza di software gestionale e di servizi relativi alla firma digitale, editoria fiscale (oggi su piattaforma online), al processo telematico, all'erogazione di fad e servizi SAAS per la conservazione digitale a norma e la digitalizzazione dei processi aziendali e dello studio professionale.

Nel 2016 Buffetti ha acquisito il controllo della Campo Marzio, società leader nella creazione e commercializzazione di prodotti e accessori di moda per la scrittura ed altri prodotti di regalistica, contraddistinti da un design molto originale, ispirato allo Stile Italiano. Oggi i prodotti Campo Marzio sono distribuiti con negozi diretti di Roma, Londra e Hong Kong, nonché tramite siti e-commerce proprietari e accordi con 60 dealer locali nelle maggiori capitali mondiali. Dal gennaio 2006 Buffetti è entrata a far parte del Gruppo Dylog. La capogruppo Dylog Italia S.p.A. di Torino è leader nello sviluppo, distribuzione ed assistenza tecnica di software gestionali per le aziende e i professionisti. All'attività software si affianca Dylog Hi-Tech, leader a livello mondiale nel settore dei controlli non distruttivi tramite visione a raggi X, dedicati all'industria alimentare e farmaceutica.

DeA Capital Alternative Funds SGR S.p.A. (già IDeA Capital Funds SGR S.p.A.), fondata nel dicembre 2006, è controllata al 100% da DeA Capital S.p.A., società del Gruppo De Agostini attiva nell'Alternative Asset Management. E' uno dei principali operatori indipendenti italiani nel settore del private equity, con circa 2 miliardi di Euro di masse gestite, investite sia in fondi di fondi globali, sia in fondi diretti che investono prevalentemente in aziende italiane. DeA Capital Alternative Funds SGR gestisce quattro fondi di fondi, tre fondi diretti tra cui IDeA Taste of Italy. Nel giugno 2016 ha avviato l'operatività del primo fondo di DIP (Debtor-in-Possession) Financing italiano, IDeA Corporate Credit Recovery I (CCR I) e nel dicembre 2017 ha lanciato il secondo fondo IDeA CCR II.