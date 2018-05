Fassina: sfidare, non boicottare governo M5S-Lega

Roma, 14 mag. - "Va rispettato il voto del 4 marzo. Primo, un governo M5S e Lega, per la prima volta dalla fine della cosiddetta Prima Repubblica, rappresenterebbe oltre il 50% dei votanti. Secondo, un governo M5S Lega sarebbe l'unica composizione per riconnettere una frattura elettorale-territoriale pericolosissima". Lo ha detto Stefano Fassina, deputato di LeU, nel corso d Omnibus su La 7.

"Quindi, dobbiamo valutare senza sconti, ma senza pregiudizi, il quadro. E' strumentale chi, come il Pd, cerca di ri-legittimarsi a sinistra etichettando ex-ante un governo M5S-Lega come 'il governo più a destra della storia repubblicana'. Le nostre scelte parlamentari devono fondarsi sul merito. Dobbiamo sfidare, non boicottare un governo M5S Lega", ha concluso Fassina.