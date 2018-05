Rosato: Martina si candidi alle primarie

Roma, 14 mag. - Niente "lavoro costituente" per un anno, niente promozione "provvisoria" del reggente in assemblea nazionale del Pd: Ettore Rosato, vicepresidente della Camera ed esponente di spicco dell'area renziana del Pd, respinge al mittente la linea tracciata dal reggente del partito, Maurizio Martina. "Lo Statuto del Pd - avverte - prevede che in assemblea o si elegge un nuovo segretario fino a scadenza naturale o si indice un congresso".

A Rosato "sembra ragionevole che chi vuole candidarsi alla segreteria lo faccia alle primarie: l'unico strumento che consente di intavolare un dibattito più ampio con iscritti e militanti, di confrontare le linee politiche e di avviare una discussione - su questo sono d'accordo con Martina - che non sia per correnti ma larga sui temi".

"Non capisco questa paura del congresso", dice il deputato democratico, secondo il quale anche "i tempi sono previsti dallo Statuto. Quindi penso in autunno".