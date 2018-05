Crosetto: governo con M5S? Lontani ma si stanno rimangiando tutto

Roma, 14 mag. - "Su molte cose siamo distanti anni luce" ma "si stanno rimangiando tutto. Quello che dicevano due anni fa, a poco a poco, lo stanno lasciando in soffitta". Così Guido Crosetto, deputato di Fratelli d'Italia, che alcune voci vorrebbero ministro della Difesa con una ipotetica adesione del suo gruppo al patto M5S-Lega in costruzione, descrive il rapporto con i 5 stelle. Ma comunque, la partita per Crosetto non pare essere chiusa: "O stiamo dentro o stiamo fuori. Come ha detto Giorgia Meloni, dipende da due cose: il premier e il programma", spiega in una intervista al Corriere della sera.

Flat tax e reddito di cittadinanza, osserva, "poggiano su presupposti ideologici opposti. Una scommette sulla possibilità di riprendersi con aziende forti, l`altro presuppone un declino irreversibile. Abbiamo sbagliato a pensare ai 5 Stelle come a un monolite. Dentro ci sono opinioni molto diverse", per cui sono "molto più della Dc. Prendono tutto l`arco costituzionale, dall`estrema sinistra alla destra".

Ci si può fidare a governare con il Movimento? "Questo è il tema - replica Crosetto - che si stanno ponendo il Quirinale, la Lega e noi".