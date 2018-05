Martina: la storia? Consiglierei a Di Maio piedi per terra

Roma, 14 mag. - "Di Maio dice che sta facendo la storia? Consiglio di stare con i piedi per terra". Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina a RTL.

"Segnalo - ha aggiunto - che si stanno raccontando scelte che messe tutte in fila costano 100 miliardi di euro. Come le coprono? Leggo di ipotesi di condoni. Sarebbe un grave errore per il nostro Paese. Con la flat tax si farebbe una grande operazione di disuguaglianza e di iniquità. Ragionano sul rivedere i trattati. Nessun Paese può rivedere da solo i trattati. Noi siamo pronti a costruire alternativa a queste scelte".