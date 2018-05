M.O., volantini israeliani su Gaza: "State lontano dal confine"

Roma, 14 mag. - L'aviazione israeliana ha lanciato volantini sulla Striscia di Gaza invitando i palestinesi a tenersi lontano dal confine e a non partecipare ad attività violente, a poche ore dall'inaugurazione dell'ambasciata americana a Gerusalemme.

"Ai manifestanti - si legge su uno dei volantini riportati dalla stampa israeliana - state partecipando a proteste violente che mettono a rischio la vostra vita. Hamas vi sta usando per nascondere i propri fallimenti, mettendo in pericolo voi e i vostri familiari. L'esercito è pronto a qualsiasi scenario e interverrà contro ogni tentativo di colpire la barriera di sicurezza o di minacciare le forze o i cittadini israeliani. State lontano dalla barriera e fate attenzione agli operatori del terrore e ai rivoltosi violenti! Abbiate cura di voi e lavorate per costruire il vostro futuro!".

I palestinesi di Gaza manifestano dal 30 marzo scorso nei pressi della frontiera con Israele, soprattutto il venerdì, nell'ambito della "Grande marcia del ritorno". Il movimento è costato finora la vita a 54 palestinesi.