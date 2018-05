Martina: siamo un partito, Renzi è una delle nostre personalità

Roma, 14 mag. - "Noi siamo un partito e abbiamo delle personalità. Renzi è una di queste personalità. La questione fondamentale adesso per noi è riprendere il nostro lavoro per il Paese e farlo tutti insieme. Arriverà il tempo di una discussione più aperta ma ora c`è bisogno dell'aiuto di tutti". Lo ha dichiarato il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina a RTL.

"Non ho mai immaginato - ha spiegato - che si debba andare oltre il Pd. Le ragioni per cui è nato il Pd dieci anni fa sono ancora tutte attuali. Non dobbiamo né andare oltre né tornare indietro, ma riprogettare questo spazio. Abbiamo commesso errori, il più grande è quello di non avere capito che la crisi è stata devastante in particolare per i più deboli".