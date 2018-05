Maroni: accordo Lega-M5S? Centrodestra attuale non esisterebbe più

Roma, 14 mag. - Roberto Maroni, risponderebbe "no, grazie. Ho già dato" a Matteo Salvini se gli chiedesse di entrare nel possibile governo Lega-M5S.

In una intervista a Libero, l'ex segretario del Carroccio ed ex governatore della Lombardia ha preso a suo modo le distanze dalla trattativa che l'attuale leader leghista sta conducendo con Luigi Di Maio. "Quella di Salvini - ha sottolineato - non è una scelta sbagliata, ma certamente sarà impegnativa per il futuro, perché è chiaro che se si chiude l`accordo col M5S, il centrodestra così come lo intendiamo oggi non esisterà più. Si aprirà una pagina nuova. Con tutte le conseguenze del caso, soprattutto dopo gli ultimi sviluppi", aggiunge con riferimento al fatto che Silvio Berlusconi è tornato eleggibile.

"Da leghista, sarei molto deluso - ha osservato ancora Maroni - se il premier fosse una terza persona. Vorrebbe dire rimangiarsi tutto quello che, giustamente, è stato detto in questi anni sui premier non indicati dal popolo".