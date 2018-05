Ministro Esteri Iran: su nucleare posizione Mosca incoraggiante

Roma, 14 mag. - Il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, in visita a Mosca, ha dichiarato che "la posizione della Russia è per noi incoraggiante" e che a proposito dell'accordo sul nucleare iraniano, discuterà con il suo omologo russo Sergey Lavrov della cooperazione nel formato 4+1 dopo la decisione degli Stati Uniti di fare marcia indietro, scrive Ria Novosti.

"Spero che oggi potrò discutere con lei sulle modalità di cooperazione nel formato 4+1", ha spiegato Zarif a Lavrov. Il ministro degli Esteri russo dal canto suo ha aggiunto che "sono stati pianificati per i prossimi giorni contatti con tutte le parti in causa in questo accordo eccetto gli Stati Uniti che hanno annunciato il ritiro dal patto".