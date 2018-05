Martina: preoccupato dalle scelte di Lega e M5S

Roma, 14 mag. - "Oggi capiremo se Lega e M5S sono nelle condizioni di fare una proposta". Lo ha afffermato il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina a RTL.

"A me interessa - ha spiegato - contrastare una deriva di scelte che sul piano sociale considero pericolosa per il Paese. Fino ad ora abbiamo assistito solo a propaganda e ad una serie di svolte soltanto annunciate. Sono diffidente e preoccupato per le scelte che potranno fare".

"E' facile purtroppo far tornare il Paese indietro rispetto alle scelte di questi anni".