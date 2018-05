M.O., oggi l'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme -2

Gerusalemme, 14 mag. - L'inaugurazione si tiene in occasione del 70simo anniversario della fondazione di Israele, nel 1948. "Gerusalemme è stata la capitale del popolo ebraico per 3.000 anni. E' stata la capitale del nostro Stato negli ultimi 70 anni e rimarrà la nostra capitale per sempre, non importa quale accordo di pace voi immaginiate", ha detto ieri il premier israeliano Benjamin Netanyahu davanti a Ivanka Trump e Jared Kushner.

Domani i palestinesi commemoreranno la Nakba, vale a dire l'inizio dell'esodo e della cacciata di centinaia di migliaia di palestinesi dalle loro terre.