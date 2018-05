M.O., oggi l'inaugurazione dell'ambasciata Usa a Gerusalemme

Gerusalemme, 14 mag. - Gli Stati Uniti inaugureranno oggi a Gerusalemme la propria ambasciata in Israele, realizzando così quanto promesso dal presidente Donald Trump, con il rischio di innescare proteste da parte dei palestinesi, in particolare a Gaza. All'inaugurazione saranno presenti Ivanka Trump e Jared Kushner, figlia e genero e consiglieri del presidente americano, insieme a centinaia di personalità dei due paesi, mentre il presidente americano interverrà in videoconferenza. La cerimonia avrà inizio alle 16 (15 italiane).

L'esercito israeliano ha quasi raddoppiato i propri uomini attorno alla Striscia di Gaza e in Cisgiordania, dove sono previsti comizi. Un migliaio i poliziotti israeliani mobilitati a Gerusalemme per garantire la sicurezza dell'ambasciata e delle zone circostanti. (Segue)