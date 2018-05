Delegazione Nordcorea in Cina, si intensifica il dialogo

Pechino, 14 mag. - Una delegazione nordcoreana è arrivata a Pechino a poche settimane dallo storico incontro tra il leader di Pyongyang Kim Jong Un e il presidente americano Donald Trump che avverrà il 12 giugno a Singapore. Lo rivela la tv giapponese NHK che ha mostrato le immagini dei funzionari nordcoreani che lasciano la zona Vip dell'aeroporto di Pechino.

L'identità dei componenti della delegazione non è stata resa nota. La notizia arriva dopo la seconda visita in poche settimane da parte di Kim in Cina, l'alleato della Corea del Nord, durante la quale il leader nordcoreano ha incontrato nuovamente il presidente cinese Xi Jinping.

(fonte afp)