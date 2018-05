A Udine eletto sindaco il leghista Pietro Fontanini

Udine, 14 mag. - E' Pietro Fontanini, l'ex presidente della Provincia di Udine, il nuovo sindaco del capoluogo friulano. Leghista della primora, già presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Fontanini è stato eletto con il 50,37% delle preferenze, totalizzando 18.830 voti. Vincenzo Martines, Pd, ex consigliere regionale, è stato per lungo tempo testa a testa con Fontanini; si è fermato al 49,63% delle preferenze.

"È stata una vittoria sofferta, al fotofinish. Però ci credevo - ha detto Fontanini - ho parlato con tanta gente in questi giorni e ho sentito la voglia di discontinuità dall'amministrazione Honsell. Ora tocca a me portare avanti il futuro di Udine. Dalla mia parte c'è tanta esperienza, la mia squadra ci mette entusiasmo", ha aggiunto il primo cittadino.

Per il centrosinistra si tratta dell'ennesima sconfitta in Friuli Venezia Giulia. Se la Lega ha vinto a Udine, Forza Italia lo ha fatto a Sacile, in provincia di Pordenone, accompagnando alla vittoria Carlo Spagnol.