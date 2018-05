M.O., ambasciata Usa a Gerusalemme, leader al Qaida chiama a jihad -2

Washington, 14 mag. - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "è stato chiaro ed esplicito e ha svelato il vero volto della crociata moderna", ha detto Zawahiri, stando alla trascrizione riportata da Site, il sito americano che monitora le attività dei jihadisti online. Il leader di Al Qaida ha quindi ricordato che Bin Laden aveva dichiarato gli Stati Uniti "il primo nemico dei musulmani", sottolineando che non ci sarebbe stata "sicurezza" fino a non quando la Palestina non fosse diventata realtà e "gli eserciti degli infedeli non avessero lasciato la terra di Maometto".

L'ambasciata Usa verrà trasferita oggi a Gerusalemme in occasione del 70esimo anniversario della nascita di Israele, nel 1948. Domani i palestinesi commemoreranno la "Nakba", o "disastro", ricordando gli oltre 700.000 palestinesi fuggiti o espulsi .