Palazzotto cosa fa Italia per liberare moglie legale dei Regeni?

Roma, 13 mag. - "Nei giorni scorsi i genitori di Giulio Regeni hanno lanciato un appello perché venga restituita la libertà ad una donna egiziana, Amal Fathy, attivista per i diritti delle donne che è stata arrestata dal regime dopo aver pubblicato sui social network un video in cui criticava le istituzioni di quel Paese e contro le molestie sessuali nei confronti delle donne". Lo afferma in una nota Erasmo Palazzotto di Liberi e Uguali.

"Amal Fathy - prosegue il parlamentare di Leu - è anche la moglie di uno dei consulenti legali della famiglia Regeni per la ricerca della verità e della giustizia nel caso di omicidio di Giulio al Cairo".

"Ora vogliamo sapere dal premier Gentiloni e dal ministro degli Esteri Alfano - conclude Palazzotto - quali iniziative ufficiali abbia assunto in queste ore l`Italia affinché le venga restituita la libertà. Un po` di coraggio civile non guasterebbe"