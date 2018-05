Giammanco (FI): Berlusconi non cambia posizione su Governo

Roma, 13 mag. - La "riabilitazione" di Silvio Berlusconi, reso nuovamente candidabile dal Tribunale di sorveglianza di Milano, non cambia la posizione di Forza Italia in relazione alle trattative in corso fra la Lega e il Movimento 5 stelle per la formazione di un nuovo governo. Lo ha precisato Gabriella Giammanco, senatrice di FI, ai microfoni di Rai News24. "Assolutamente no, le nostre decisioni - ha risposto a una domanda su possibili richieste da FI a Salvini affinché rompesse il tavolo di negoziato con Luigi Di Maio - sono quelle pubbliche, ufficiali. Il presidente Berlusconi vorrebbe che questo governo lavori per il bene dell'Italia e sia in linea con il programma col quale ci siamo presentati alle elezioni come coalizione di centrodestra. Non è cambiato nulla".

"Poi - ha aggiunto l'esponente azzurra - se tra Salvini e Di Maio non si troverà la quadra cambieranno le cose, si potrebbe riaprire la possibilità di formare un governo di centrodestra, che tra l'altro è quello che avevamo già chiesto al presidente Mattarella ma che i presidente non ha ritenuto di accettare".