Attacco di Parigi: un legame con il Caucaso russo

Roma, 13 mag. - Numerosi sono gli attacchi terroristi compiuti negli ultimi anni da ceceni, princpipalmente in Russia dove una rivolta islamista è attiva in tutto il Caucaso del Nord.

Fra gli attentati commessi all'estero, quello dell'aeroporto d'Istanbul che ha fatto 5 morti nel giugno 2016, è stato organizzato dal signore della guerra ceceno Akhmed Chatayev, ucciso nel corso di uno scontro a fuoco con le forze speciali georgiane nello stesso anno.

Nel 2013, l'attentato alla maratona di Boston negli Stati Uniti, che ha fatto tre morti e 264 feriti, è stato messo a segno da due fratelli di origine cecene, Djokhar e Tamerlan Tsarnaiev.

Ma se i combattenti islamisti ceceni sono particolarmente attivi in Russia e in Siria, raramente colpiscono obiettivi occidentali, spiega l'esperto francese Mathieu Guidère. "L'obiettivo prioritario dei ceceni non sono gli occidentali. Da questo punto di vista, qui c'è una piccola svolta", ha detto Guidère, aggiungendo che questa novità può essere legata "al fatto che attualmente non riescono ad effettuare azioni serie contro i russi in Siria e in Russia". Secondo l'esperto, la propaganda dell'Isis è particolarmente attiva nelle comunità cecene all'estero dove esiste una filiale di reclutamento di combattenti per la Siria.

Secondo l'esperta francese Anne Giudicelli, direttrice della società di consulenza Terrorisc, il profilo del presunto autore dell'attacco di Parigi ha potuto interessare i reclutatori jihadisti proprio per le sue origini cecene. "La reputazine dei ceceni, è di essere forti, fedeli e violenti. Hanno un posto importante nella jihad di ieri e di oggi", ha detto.