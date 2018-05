Martina: Di Maio e Salvini risparmino a italiani altre sceneggiate

Roma, 13 mag. - "Leggo che Lega e 5 stelle avrebbero chiesto pazienza perché stanno `facendo la storia`. Consiglierei di rimanere con i piedi per terra nonostante da giorni abbiano preso in ostaggio il 23mo piano del Pirellone". Lo ha dichiarato in una nota il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina.

"Di Maio e Salvini - ha aggiunto - risparmino agli italiani altre sceneggiate inutili. Mettano in trasparenza la loro trattativa verso il Paese senza altre scuse".

"E poi rimane un grande tema: cercano una figura terza (autorevole) che dovrebbe garantire per loro, senza aver partecipato alle trattative per l`accordo sulle cose da fare immodificabile tra loro? Auguri", ha concluso Martina.