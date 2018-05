Parigi, 13 mag. - Un amico dell'autore dell'attacco che ieri sera a Parigi ha provocato un morto è stato arrestato e posto in stato di fermo oggi a Strasburgo. Lo si è appreso da una fonte giudiziaria. Nato anche lui nel 1997, questo amico di Khamzat A., francese di 20 anni nato in Cecenia e ucciso dai poliziotti pochi minuti dopo l'attacco, è stato posto in stato di fermo nel pomeriggio, secondo la medesima fonte. Naturalizzato nel 2010, l'assalitore aveva vissuto diversi anni a Strasburgo.