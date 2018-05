Fico: legge Basaglia rivoluzionaria, fu frutto azione collettività -2

Roma, 13 mag. - "Grazie a una potente energia collettiva, il paziente con disturbi mentali ritornava a essere 'persona', nel senso delineato dalla Costituzione, e riacquistava i suoi diritti. Oggi quella legge - ha scritto Roberto Fico - è considerata ancora un esempio unico in Europa, ma la sua attuazione ha mostrato troppe carenze che richiamano oggi la nostra attenzione e impongono al Parlamento una riflessione urgente".

"La 'legge Basaglia', infatti, era concepita - ha ricordato la terza carica dello Stato - come una legge 'progressiva', nel senso che affidava alle regioni, agli operatori, ai cittadini tutti, la grande responsabilità di attuare i principi di una rivoluzione culturale prima ancora che psichiatrica. Le eccellenze ci sono - Trieste, per esempio, continua a essere all`avanguardia nel mondo per i servizi psichiatrici - ma molti territori e molte città sono rimasti indietro. Oggi la legge è più efficace nelle regioni in cui ci sono le risorse sufficienti. Dove invece mancano risorse e personale, le famiglie sono sole ad affrontare le difficoltà, la prevenzione degli stati di crisi diventa difficile se non impossibile, e l`approccio inclusivo cede il passo a soluzione opposte".

"E questo perché il 'modello Basaglia' - ha scritto l'esponente del Movimento 5 stelle - è fatto di presenza umana, ascolto, rete di relazioni, percorsi terapeutici inclusivi. Se mancano le precondizioni istituzionali per realizzare questo, allora si riaffaccia il fantasma degli strumenti repressivi e delle pratiche tipicamente manicomiali: come la contenzione meccanica, purtroppo ancora oggi praticata".

"Ripartendo dalle iniziative avviate nella scorsa legislatura, siamo chiamati ad agire in più direzioni: potenziare i presidi territoriali destinando maggiori risorse per la cura della salute mentale, ridurre il divario regionale, prevenire i fattori di rischio, introdurre il divieto di qualsiasi forma di contenzione, ripensare le strutture residenziali affinché non siano mai più riprodotti modelli manicomiali, abbattere i "muri culturali" che ancora esistono rispetto ai disturbi mentali. E' dall`individuo, dalle sue necessità e dalla sua sofferenza che dobbiamo ripartire".(Segue)