Fico: legge Basaglia rivoluzionaria, fu frutto azione collettività

Roma, 13 mag. - "Quarant`anni fa, grazie a una legge rivoluzionaria, gli ospedali psichiatrici venivano chiusi per essere sostituiti da un sistema articolato di assistenza territoriale. La segregazione cedeva il passo all`integrazione, la concezione repressiva a quella terapeutica, la violenza alla dignità della sofferenza, la contenzione fisica alla cogestione degli spazi comuni". Così Roberto Fico, presidente della Camera, ha rico5rdatro in un lungo post su Facebook l'anniversario dela riforma psichiatrica.

"A ispirare la legge 180 del 1978 - ha sottolioneato - fu il pensiero e l`azione di Franco Basaglia, prima nel manicomio di Gorizia e poi in quello di Trieste. Basaglia considerava i manicomi uno strumento di inaudita violenza e soprattutto di esclusione sociale, dal momento che il disturbo mentale era considerato incompatibile con le esigenze di una società sempre più fondata sulla produttività. La sua decisione di chiudere il manicomio di Trieste, un anno prima dell`entrata in vigore della legge, arrivò a valle di un percorso rivoluzionario nell`approccio al disturbo mentale".

"Le rivoluzioni culturali - ha osservato ancora Fico - non sono però mai il frutto dell`azione solitaria di un individuo. La legge Basaglia fu il risultato dell`agire di una collettività: le buone pratiche sperimentate dagli psichiatri - al nord come al sud, penso alla comunità terapeutica di Sergio Piro, a Napoli - il contributo degli infermieri e dei volontari, il sostegno degli amministratori locali, il racconto di fotografi, registi di cinema e di teatro. In quegli anni anche il servizio pubblico radiotelevisivo svolse un ruolo importante".(Segue)