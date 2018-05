Fratoianni: chiudere aziende che non rispettano regole sicurezza

Roma, 13 mag. - "In Italia è in corso una guerra civile. E le vittime sono quei lavoratori, quei precari, che ogni giorno perdono la vita o vengono gravemente menomati sul posto di lavoro". Lo ha affermato in una nota il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, deputato di Liberi e Uguali.

"Poco fa - ha proseguito il leader di Si - a Padova 4 feriti, di cui cui due gravissimi in un`acciaieria. L`11 maggio un morto a Carrara, 2 feriti gravi a Lucca e a Siracusa, il 9 Maggio 1 morto e un ferito in Friuli V.G., il 3 Maggio 1 morto e un ferito in Campania, il giorno della Festa del Lavoro 1 morto in Calabria e uno in Liguria. Come si può definire altrimenti una simile mattanza?".

"Non si muore certo - ha osservato ancora l`esponente di Leu - per colpa del destino cinico e baro. Serve estendere in tutti i luoghi di lavoro una cultura della prevenzione, permettere ed estendere i controlli, aumentare gli ispettori del lavoro tagliati nel corso di questi anni. Ma evidentemente questo non è sufficiente , servono a questo punto atti forti e significativi: le aziende che non rispettano o che non fanno rispettare le regole della sicurezza devono essere CHIUSE. Chi non rispetta le regole - conclude Fratoianni - non rispetta la vita delle persone".