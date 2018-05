Iran, Pompeo: Usa vogliono lavorare con Europa su nuovo accordo

Washington, 13 mag. - Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha affermato in una intervista trasmessa oggi che conta di "lavorare sodo con gli europei" per arrivare ad un nuovo accordo per contrastare "il comportamento nefasto" di Teheran, dopo il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano.

"Il ritiro non voleva colpire gli europei", ha dichiarato Pompeo a Fox. "Spero che nei giorni e nelle settimane prossime potremo arrivare ad un accordo che funzioni davvero, che protegga realmente il mondo dal nefasto comportamento iraniano. E io lavorerò in stretto contatto con gli europei per tentare di riuscirci".