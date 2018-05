Londra, 13 mag. - Il ministro degli Esteri britannico, Boris Johnson, ha annunciato oggi la liberazione dei due turisti britannici che erano stati rapiti venerdì nel parco nazionale dei Virunga, nell'Est della Repubblica democratica del Congo.

"Sono felice di annunciare che i due cittadini britannici che erano tenuti in ostaggio in Repubblica democratica del Congo sono stati liberati", ha scritto Boris Johnson in un comunicato.