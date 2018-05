Gradini (FI): dopo Parigi e Indonesia, Ue agisca contro terrore

Roma, 13 mag. - "Quello che è accaduto in Indonesia e a Parigi non deve farci piegare davanti all`odio e al terrorismo. Non possiamo abituarci ad una quotidianità segnata dalla paura e dalla violenza". Lo ha dichiarato in una nota Elisabetta Gardini, capodelegazione di Forza Italia all`europarlamento.

"E` necessario - ha osservato l'esponente azzurra - un duro lavoro di prevenzione e di repressione e uno sforzo politico dell`Europa intera per mettere all`angolo i fondamentalismi. Al di là di interessi unilaterali l`Unione ha il dovere di agire in maniera collegiale per combattere questi estremismi che minano la sicurezza della nostra società".