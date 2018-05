Attacco Parigi, leader ceceno Kadyrov: responsabilità è francese -2

Parigi, 13 mag. - L'attacco, sferrato con un coltello da cucina con una lama di 10 centimetri e che è costato la vita ad un passante francese di 29 anni, è stato perpetrato da un francese di 20 anni nato in Cecenia e conosciuto dai servizi transalpini. Dopo la prima guerra di Cecenia, la rivolta separatista si è progressivamente islamizzata e si è estesa oltre le frontiere di questa repubblica russa per trasformarsi a metà degli anni 2000 in un movimento islamista armato attivo in tutto il Caucaso del Nord. Fine giugno 2015, la rivolta armata islamista nel Caucaso russo ha giurato fedeltà all'Isis di cui resta una fonte importante di combattenti nei ranghi dei jihadisti in Siria e in Iraq. Ramzan Kadyrov, un fedele sostenitore del presidente russo Vladimir Putin, guida con il pugno di ferro dal 2007 la Cecenia.