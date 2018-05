Attacco Parigi, leader ceceno Kadyrov: responsabilità è francese

Parigi, 13 mag. - "Tutta la responsabilità" dell'attacco compiuto ieri sera con un coltello contro dei passanti a Parigi è della Francia: lo ha detto oggi Ramzan Kadyrov, leader della Cecenia, la repubblica del Caucaso russo di cui è originario l'aggressore. Secondo Kadyrov, l'autore presunto dell'attacco, rivendicato dall'Isis, è un certo Hassan Azimov, un giovane originario della Cecenia che ha ottenuto un passaporto russo a 14 anni prima di prendere la nazionalità francese a 20.

"Sapendo questo, ritengo importante sottolineare che l'intera responsabilità per il fatto che Hassan Azimov ha deciso di intraprendere la strada della criminalità è delle autorità francesi", ha dichiarato Kadyrov su Telegram. "E' solo nato in Cecenia, ma è cresciuto e si è formato personalità, opinioni e convinzioni all'interno della società francese", ha proseguito Kadyrov. "Sono sicuro che se avesse passato l'infanzia e la adolescenza in Cecenia, il destino di Hassan sarebbe stato diverso", ha aggiunto. (Segue)