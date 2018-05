Fiom condanna incidente alle acciaierie di Padova

Roma, 13 mag. - "Un gravissimo incidente è avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, nello stabilimento delle Acciaierie Venete di Padova, azienda che lavora a ciclo continuo". E' quanto si legge in una nota della Fiom Cgil nazionale, che dopo una sintetica ricostruzione dei fatti aggiunge: "Come Fiom, nello stringerci alle famiglie dei lavoratori coinvolti, condanniamo da subito l`accaduto, di cui faremo le valutazioni del caso, ricordando che nel recente passato avevamo già richiesto che non ci fosse promiscuità tra la movimentazione delle siviere e i dipendenti. Purtroppo quello che non doveva succedere è accaduto. In nessun caso si può parlare di fatalità".

"E` necessario - conclude il comunicato del sindacato dei metalmeccanici Cgil - che la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sia la priorità in ogni ambiente di lavoro, in tutto il paese".